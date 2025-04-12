Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 981 bin 596 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 983 bin 972 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 924 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 87 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 981 bin 596 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 983 bin 972 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,3 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 14,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 98 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 474 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.