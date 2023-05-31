Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 395 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 896 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 827 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 427 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 ile ithal kömür yer aldı. Bunu, yüzde 17,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi. Türkiye, dün 3 bin 824 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 322 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 395 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 896 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 827 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 427 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 856 bin 395 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 896 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 ile ithal kömür yer aldı. Bunu, yüzde 17,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 824 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 322 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.