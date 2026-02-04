Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 44 bin 527 megavatsaat, tüketimi ise 1 milyon 36 bin 367 megavatsaat oldu. Doğal gaz santralleri, elektrik üretiminde en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 44 bin 527 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 36 bin 367 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 2 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 592 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 44 bin 527 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 36 bin 367 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 240 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 79 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! 'Evim' dediği mezarlıktan çıkmıyor

7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor