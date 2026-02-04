Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 44 bin 527 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 36 bin 367 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 2 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 592 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 240 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 79 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.