Türkiye'de rekor balık üretimi ve denetimler

Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 400 bin tonu avcılık, 625 bin tonu yetiştiricilik yoluyla olmak üzere 1 milyon tonun üzerinde rekor balık üretimi yapılırken, toplam 207 bin 371 denetimde 550 ton su ürününe, 2 bin 394 av aracına ve 84 balıkçı gemisine el konuldu.

Güney Marmara ve Kuzey Ege'deki balıkçılar için 1 Eylül 2025'te başlayan av sezonu yarın sona erecek.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, denizlerde ve iç sularda, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılığın esaslarını belirleyerek, bunları teşvik için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, su ürünlerinde ihracat geçen yıl miktar bakımından 288 bin tona, değer olarak da 2,24 milyar dolara çıktı. 1,87 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi. Türkiye'den halihazırda 92 ülkeye su ürünleri satılırken ihracat tutarında son 5 yılda yüzde 100 artış sağlandı.

Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi çerçevesinde, denizde bulunan 12 metre ve üzeri boylardaki balıkçı gemilerinin faaliyetleri izlenerek, avcılıkla ilgili veriler toplandı. Su ürünleri yetiştiriciliği, iç su ve deniz ürünleri avcılığı üretim miktar ve fiyat verileri 3'er aylık dönemler halinde veri tabanına kaydedildi.

"Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" kapsamında, takibi yapılan türlerin ticaretiyle ilgili ithalat-ihracat belgelerine ilişkin iş ve işlemler yürütüldü.

Denizlerden 416 bin metrekare hayalet ağ temizlendi

Geçen yıl bu alanda 207 bin 371 denetim yapıldı, 550 ton su ürününe, 2 bin 394 av aracına ve 84 balıkçı gemisine el konuldu.

Üretim planlaması kapsamında yetiştiricilikte alabalık, çipura, levrek, Türk somonu ve Akdeniz midyesi olmak üzere 5 tür, avcılıkta ise 11 tür yer aldı. Sözleşmeli Su Ürünleri Yetiştiriciliği çerçevesinde 39 sözleşme yapıldı.

Balıklandırma amaçlı su ürünleri üretim tesislerinde, ekonomik ve ekolojik açıdan önemli olan türlerin kuluçkahanelerde üretimi yapılarak, 83 milyon 746 bin 240 yavru balık deniz ve iç sulara bırakıldı.

Alıcı ortamlarda su kalitesi izlemeleri çalışmaları da yapıldı, yapay resif alanları oluşturuldu. 438 milyon metrekare alan taranarak, 416 bin metrekare hayalet ağ ve 32 bin 61 av aracı sulardan temizlendi. Temizlenen av araçları sayesinde yaklaşık 1 milyon 448 bin sucul canlının ölmesi engellendi.

Deprem bölgesinde de su kaynaklarının balıklandırılması için proje yürütüldü. Adana, Elazığ ve Şanlıurfa'da bulunan su ürünleri üretim tesislerinde, ekonomik ve ekolojik açıdan önemi olan türlerde 48 milyon 886 bin 100 yavru üretimi yapıldı. Balık yavruları, deprem bölgesindeki su kaynaklarına bırakıldı.

50 milyon balon balığının ekosisteme girişi engellendi

Su ürünleri yetiştiriciliği desteği çerçevesinde, 461 yetiştiricinin ürettiği 80,2 ton su ürününe destekleme ödemesi yapıldı.

İç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük ruhsatlı balıkçı gemisi sahiplerine ait 15 bin 190 balıkçı gemisi için destekleme ödemesi sağlandı. Ayrıca balıkçı gemisi sahibi kadınlara, ilk defa yüzde 35 ilave destek verildi.

Müsilaj oluşumu görülen Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'da, denizde faaliyet gösteren 3 bin 477 balıkçı gemisi için ilave destek ödemesi yapıldı.

İstilacı yabancı tür olan balon balığının yoğunluğunu azaltmak amacıyla 2025'te avlanan 291 bin 547 balon balığı için destek ödemesi verildi. Destekleme uygulaması sayesinde 2020'den bugüne kadar yaklaşık 50 milyon balığın ekosisteme girişi engellendi.

Su ürünleri sigortası kapsamında da 314 poliçe düzenlenerek, hasar tazminatları ödendi.