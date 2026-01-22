Haberler

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı kararlarıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde önemli enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. BOTAŞ tarafından yürütülecek Mut-Mersin Doğal Gaz Boru Hattı ve Silivri Doğal Gaz Depolama projeleri için gerektiğinde mülkiyet devri yapılacak.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mut- Mersin Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için güzergaha isabet eden taşınmazlarla, proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Silivri Doğal Gaz Depolama 4. Etap Projesi için güzergaha isabet eden taşınmazlarla, proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle BOTAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Aydın'ın Buharkent ilçesine doğal gaz arzının sağlanması amacıyla Denizli'nin Sarayköy ilçesinde RMS-A doğal gaz dağıtım tesisi kurulacak. Bu kapsamda, tesisin yapımı için Kabağaç Mahallesi'nde bulunan 1055 parsel numaralı taşınmazın, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Çorum ve Yozgat illerini kapsayan doğal gaz bağlantı hattı projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla güzergahlar üzerindeki taşınmazlar için acele kamulaştırma yapılacak. Karar kapsamında, projeler doğrultusunda inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yatakları için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet devri ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulması yoluyla BOTAŞ tarafından kamulaştırılacak.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık Manchester City'den taraftarlarına tarihi jest

57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık takımdan tarihi jest
Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 13 milyon TL bağışladı

Yıldız Tilbe'den Gazze'ye rekor bağış
Icardi'nin maç sonu görüntüsü gündem oldu

Maç sonuna damga vuran görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık Manchester City'den taraftarlarına tarihi jest

57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık takımdan tarihi jest
Putin'den Trump'ın 'Barış Kurulu' girişimine 1 milyar dolarlık teklif

Gazze için kesenin ağzını açtı, ama bir şartı var
Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak