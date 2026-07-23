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Elektrikli araç şarj soket sayısı haziranda 45 bini aştı

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EPDK verilerine göre, haziranda şarj soket sayısı yüzde 2,09 artarak 45 bin 97'ye, kurulu güç yüzde 3,90 artarak 3 bin 545 megavata yükseldi. Elektrikli araç sayısı ise 450 bin 38 oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, haziran ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunu yayınladı. Rapora göre, Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,09 artarak 45 bin 97'ye çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) haziran ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunu yayınladı. Rapora göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3,90 artarak 3 bin 545 megavata yükseldi.

Haziranda şarj istasyonlarının elektrik tüketimi 72 bin 530 megavatsaat oldu. Bunun yüzde 59,42'sine denk gelen 43 bin 95 megavatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından karşılanırken 29 bin 436 megavatsaatlik tüketim ise diğer istasyonlardan sağlandı.

Rapora göre, haziranda tüketimde ilk sırayı 20 bin 902 megavatsaatle İstanbul alırken, bunu 9 bin 884 megavatsaatle Ankara ve 4 bin 624 megavatsaatle İzmir izledi.

EPDK verilerine göre Türkiye'deki elektrikli araç sayısı da artışını sürdürdü. Mayıs ayında 440 bin 327 olan elektrikli araç sayısı, haziran ayında 450 bin 38'e yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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