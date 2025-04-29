Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Verileri Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 878 bin 599 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 881 bin 392 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 918 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 79 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 878 bin 599 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 881 bin 392 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 ile rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,2 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 13 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 282 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 91 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.