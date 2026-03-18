Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün 982 bin 781 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 972 bin 583 megavatsaat oldu. Barajlı hidroelektrik santralleri üretimde ilk sırayı aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 267 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 7 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 26,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bunu yüzde 15,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 13 bin 135 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 79 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
