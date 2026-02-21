Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Dün Türkiye'de 986 bin 638 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, tüketim 981 bin 92 megavatsaat oldu. Rüzgar santralleri, üretimde en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 116 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 34 bin 852 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,9 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,9 ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 418 megavatsaat elektrik ihracatı, 1874 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
