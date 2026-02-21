Türkiye'de dün günlük bazda 986 bin 638 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 981 bin 92 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 116 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 34 bin 852 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 986 bin 638 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 981 bin 92 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,9 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,9 ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 418 megavatsaat elektrik ihracatı, 1874 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.