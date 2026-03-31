Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Dün Türkiye'de günlük bazda 977 bin 239 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 971 bin 144 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 12.00'de gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 602 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 381 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 31,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 12,8 ile akarsu enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 8 bin 914 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 627 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan
