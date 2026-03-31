Türkiye'de dün günlük bazda 977 bin 239 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 971 bin 144 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 602 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 381 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 31,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 12,8 ile akarsu enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 8 bin 914 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 627 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.