Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Dün Türkiye'de toplam 858 bin 451 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 848 bin 99 megavatsaat olarak kaydedildi. Barajlı hidroelektrik santralleri üretimde ilk sırayı aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 387 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 111 megavatsaatle 08.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 33,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 12,7 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 11,5 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 12 bin 194 megavatsaat elektrik ihracatı, 1754 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
