Dün Türkiye'de elektrik üretimi 1 milyon 24 bin 246 megavatsaat, tüketim ise 1 milyon 12 bin 824 megavatsaat olarak gerçekleşti. Rüzgar santralleri üretimde en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 24 bin 246 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 12 bin 824 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 608 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 838 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,9 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 20 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 404 megavatsaat elektrik ihracatı, 1982 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

