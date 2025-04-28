Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 761 bin 413 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 761 bin 978 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 164 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 425 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 761 bin 413 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 761 bin 978 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,6 ile rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,8 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 14,1 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 803 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 370 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.