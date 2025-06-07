Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Dengeye Yaklaştı

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Dengeye Yaklaştı
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Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 607 bin 202 megavatsaat, tüketimi ise 600 bin 844 megavatsaat olarak kaydedildi. İthal kömür santralleri en fazla elektrik üreten kaynak olurken, güneş ve hidroelektrik santralleri de önemli bir katkı sağladı.

Türkiye'de dün günlük bazda 607 bin 202 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 600 bin 844 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 30 bin 596 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 20 bin 910 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 607 bin 202 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 600 bin 844 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,1 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 16,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 463 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 100 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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