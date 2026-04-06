Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 812 bin 514 megavatsaat, tüketim ise 809 bin 156 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim akşam saatlerinde kaydedildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 223 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 328 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,01 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,5 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye dün 7 bin 934 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 530 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Haberler.com
500

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı

600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor

Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor