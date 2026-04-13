Türkiye'de dün günlük bazda 837 bin 745 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 828 bin 839 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 724 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 789 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,5 ile güneş santralleri ve yüzde 11,4 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 800 megavatsaat elektrik ihracatı, 853 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.