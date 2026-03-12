Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 372 megavatsaat, tüketimi ise 994 bin 234 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim 10.00'da kaydedilirken, hidroelektrik santraller üretimde ilk sırayı aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 372 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 994 bin 234 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 135 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 35 bin 809 megavatsaatle 03.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 372 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 994 bin 234 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 23,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye dün 9 bin 951 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 885 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar

Savaşta yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı

Marifetmiş gibi paylaşınca gözaltına alındı
Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

Kalıbına bakan da adam sanır: Rezil bir suçtan tutuklandı
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
FBI'dan ABD'nin uykularını kaçıran rapor: İran, Kaliforniya'yı vurabilir

ABD'nin uykularını kaçıran uyarı: O eyaleti vurabilirler
Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş

Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş