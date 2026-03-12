Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 372 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 994 bin 234 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 135 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 35 bin 809 megavatsaatle 03.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 23,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye dün 9 bin 951 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 885 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.