Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Güncelleme:
Dün Türkiye'de 972 bin 429 megavatsaat elektrik üretildi, 965 bin 15 megavatsaat tüketim kaydedildi. İthal kömür santralleri en yüksek üretimi sağlarken, elektrik ihracatı 8 bin 841 megavatsaat, ithalat ise 1463 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 383 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 444 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,1 payla doğal gaz santralleri ve yüzde 15,5 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 841 megavatsaat elektrik ihracatı, 1463 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

