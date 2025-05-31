Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi
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Türkiye'de dün günlük elektrikte 896 bin 664 megavatsaat üretim yapılırken, tüketim 905 bin 344 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 16.00'da gerçekleşti. Üretimde ithal kömür santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 896 bin 664 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 905 bin 344 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 629 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 80 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 896 bin 664 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 905 bin 344 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 106 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 787 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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