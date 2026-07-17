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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Dün Türkiye'de 1 milyon 164 bin 108 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 161 bin 987 MWh oldu. En yüksek tüketim 55 bin 676 MWh ile saat 15.00'te, en düşük 37 bin 439 MWh ile 06.00'da gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik yüzde 20 payla ilk sırada. Ayrıca 9 bin 285 MWh ihracat, 7 bin 339 MWh ithalat yapıldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 164 bin 108 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 161 bin 987 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 676 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 439 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 164 bin 108 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 161 bin 987 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,2 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 285 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 339 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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