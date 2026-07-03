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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün 1 milyon 160 bin 739 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 1 milyon 153 bin 672 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük tüketim ise 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 160 bin 739 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 153 bin 672 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 343 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 879 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 160 bin 739 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 153 bin 672 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,7 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 8 bin 710 megavatsaat elektrik ihracatı, 1516 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
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