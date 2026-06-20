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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün 1 milyon 15 bin 800 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 1 milyon 10 bin 734 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 12.00'de, en düşük ise 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 15 bin 800 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 10 bin 734 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 364 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 731 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 15 bin 800 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 10 bin 734 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,1 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 610 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 555 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
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