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Türkiye'de dün elektrik üretimi 924 bin 735, tüketimi 916 bin 469 megavatsaat oldu

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre Türkiye'de dün 924 bin 735 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 916 bin 469 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 24 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı; en yüksek tüketim 43 bin 900 megavatsaatle 19.00'da oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 924 bin 735 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 469 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 900 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 444 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 924 bin 735 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 469 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 132 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 871 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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