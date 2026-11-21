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Türkiye'de dün günlük bazda 962 bin 359 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 955 bin 688 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 746 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 187 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 962 bin 359 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 955 bin 688 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,9 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,3 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 692 megavatsaat elektrik ihracatı, 1520 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA