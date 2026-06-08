Türkiye'de dün günlük bazda 847 bin 226 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 840 bin 315 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 459 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 451 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 847 bin 226 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 840 bin 315 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,2 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,2 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 8 bin 878 megavatsaat elektrik ihracatı, 1845 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.