Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de dün günlük bazda 847 bin 226 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 840 bin 315 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 21.00'de, en düşük tüketim ise 07.00'de kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 30,3 ile ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 847 bin 226 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 840 bin 315 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 459 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 451 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 847 bin 226 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 840 bin 315 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,2 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,2 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 8 bin 878 megavatsaat elektrik ihracatı, 1845 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı

Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı
Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış
Oturduğu yerden 8 asgari ücret kazanıyor

Oturduğu yerden 8 asgari ücret kazanıyor
Hükümet asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Milyonların beklediği ara zam karar çıktı
Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu

Filyos Çayı'na düşen CHP'li başkan yardımcısından acı haber geldi
Gram altında 10 bin lira için tarih verildi

Gram altında 10 bin lira için tarih verildi
Hakkari'de 4 çocuk annesi evinin bodrumunda ölü bulundu

4 çocuk annesi evinin bodrum katında korkunç halde bulundu