Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 21 bin 103 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 14 bin 439 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 326 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 720 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 21 bin 103 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 14 bin 439 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,6 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 12,9 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 877 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 299 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.