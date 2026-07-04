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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 158 bin 75 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 1 milyon 154 bin 509 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük ise 06.00'da gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 158 bin 75 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 154 bin 509 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 76 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 879 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 158 bin 75 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 154 bin 509 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,2 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 6 bin 534 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 136 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
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