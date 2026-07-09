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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün 1 milyon 120 bin 310 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 1 milyon 117 bin 865 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük ise 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 120 bin 310 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 117 bin 865 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 436 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 737 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 120 bin 310 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 117 bin 865 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,6 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 7 bin 770 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 153 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan Köprübaşılı
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