Haberler

Türkiye'de de satışı vardı! 162 yıllık tekstil devi iflas etti

Türkiye'de de satışı vardı! 162 yıllık tekstil devi iflas etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1863 yılında kurulan, Türkiye'de de satışı bulunan Almanya merkezli hazır giyim markası Eterna, artan maliyetler ve daralan talep nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirket, mahkeme gözetiminde öz yönetim modeliyle yeniden yapılanmayı ve faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor.

  • Almanya merkezli 1863 yılında kurulan gömlek ve bluz üreticisi Eterna, iflas başvurusu yaptı.
  • Eterna'nın iflas başvurusu Passau Yerel Mahkemesi tarafından kabul edildi ve süreç mahkeme gözetiminde yürütülecek.
  • Şirket, faaliyetlerini sürdürmeyi ve yaklaşık 900 çalışanın mümkün olan en büyük bölümünü korumayı amaçlıyor.

1863 yılında kurulan Almanya merkezli gömlek ve bluz üreticisi Eterna, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle iflas başvurusu yaptı. Şirketin başvurusu Passau Yerel Mahkemesi tarafından kabul edilirken, sürecin mahkeme gözetiminde yürütüleceği bildirildi.

Eterna yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yükselen üretim ve işletme maliyetleri ile birlikte pazardaki talep daralmasının şirketi kapsamlı bir yeniden yapılanmaya zorladığı belirtildi. Covid-19 salgınının, fiziksel mağaza ağına dayalı hazır giyim perakendesini ciddi şekilde etkilediği, bu durumun şirketin zaten kırılgan olan kârlılık yapısını daha da zayıflattığı ifade edildi.

TOPARLANMA SÜRECİ KALICI SONUÇ VERMEDİ

Şirketin 2021 yılında Şirketlerin İstikrarı ve Yeniden Yapılandırılması Yasası kapsamında başlattığı toparlanma sürecinin kalıcı sonuç vermediği kaydedildi. Eterna, klasik iflas prosedürü yerine öz yönetim modelini tercih ederek, dışarıdan kayyum atanması olmaksızın mahkeme gözetiminde yeniden yapılanma sürecini kendi yönetmeyi hedefliyor. Bu çerçevede alacaklılarla görüşmeler yapılacağı, şirket faaliyetlerinin sürdürülmesi ve yaklaşık 900 çalışanın mümkün olan en büyük bölümünün korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Türkiye'de de satışı vardı! 162 yıllık tekstil devi iflas etti

YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Şirketin yaşadığı süreçte yönetim değişikliklerinin de etkili olduğu ifade edildi. Ocak 2025'te göreve başlayan CEO Christian Bregovac'ın kısa süre sonra görevinden ayrıldığı, operasyonel yönetimin ise halen CSO Dirk Heper ve CFO Herbert Oelke tarafından yürütüldüğü aktarıldı.

Sektör analistleri, Eterna'nın yaşadığı krizin tekil bir durum olmadığına dikkat çekiyor. Fiziksel mağaza satışlarındaki düşüş, online markaların yükselişi ve düşük fiyatlı ürün sunan firmaların artan baskısının, hazır giyim sektöründeki yapısal sorunları derinleştirdiği değerlendiriliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMengele:

Orada tam 450 türk calisiyor issiz kaldilar bürgergeld halkparasi arrik cok kisitli türkiye onlara yardim etsin en azindan ev kiralarini ödesin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
ABD uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti

Trump resmen savaş açtı! Uçanı kaçanı füzeyle imha ediyor
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Üst üste 4 penaltı kurtardı! FIFA Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG

Üst üste 4 penaltı kurtardı! PSG'yi tek başına şampiyon yaptı
Uyuşturucu soruşturmasında iki isim için yakalama kararı

Uyuşturucu soruşturmasında iki isim için yakalama kararı
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Milyonlarca memur ve emekliye çifte zam müjdesi

Milyonlarca memur ve emekliye çifte zam müjdesi
Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...

Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
title