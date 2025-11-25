Türkiye'de Bitki Reçetesi Sistemi ile Tarımsal Üretim Güvenliği Sağlanacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tarım Kurulu Başkanı ve İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (İYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, uluslararası pazarlarda güvenilir gıdanın artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirterek, "Ancak zirai ilaçların yanlış dozda veya yanlış zamanlamayla uygulanması, üretim zincirinin tamamını etkileyebilmektedir. Bitki Reçetesi sistemi bu riskleri azaltacak ve daha kontrollü üretim süreçlerinin önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.

Melisa Tokgöz Mutlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından duyurulan Bitki Reçetesi (B-Reçete) sistemine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bitki Reçetesi sisteminin ülkenin tarımsal sürdürülebilirliğini güçlendirecek, ihracat süreçlerinde standart uyumunu artıracak ve uluslararası rekabet gücüne önemli katkı sağlayacak stratejik bir adım olduğunu belirten Mutlu, Türkiye'nin tarımsal üretim kapasitesini artırmaya yönelik tüm yapısal düzenlemeleri önemsediklerini kaydetti.

"Uluslararası pazarlarda güvenilir gıda artık bir tercih değil, zorunluluktur"

Mutlu, Bitki Reçetesi uygulamasının sektörde bilinçli ve kontrollü üretim açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Tarım, istihdamdan dış ticaret dengesine, kırsal kalkınmadan gıda güvenliğine kadar ülkemizin en önemli sektörlerinden biri. Türkiye, güçlü üretim altyapısı ve geniş ürün çeşitliliğiyle dünya pazarlarında rekabet gücünü her yıl artırmakta. Tarım ihracatı, üreticimizin emeğinin ve Türkiye markasının uluslararası alandaki temsilinin en önemli göstergelerindendir." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımsal ihracatta önemli bir sorun olan kalıntı risklerine dikkati çeken Mutlu, yanlış uygulamaların analiz süreçlerinde gecikmelere ve sevkiyat aksaklıklarına yol açabildiğini bildirdi.

Uluslararası pazarlarda güvenilir gıdanın artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu aktaran Mutlu, ancak zirai ilaçların yanlış dozda veya yanlış zamanlamayla uygulanmasının, üretim zincirinin tamamını etkileyebildiğini anlattı. Bitki Reçetesi sistemi bu riskleri azaltacağını ve daha kontrollü üretim süreçlerinin önünü açacağını belirten Mutlu,"Bitki Reçetesi sisteminin mühendis reçetesine bağlanması hem çevre sağlığı hem de ihracat güvenliği açısından kritik bir eşik. Bakanımızın açıkladığı Bitki Reçetesi uygulaması, sürdürülebilir tarıma giden yolda önemli bir adımdır ve ihracatımızda standartlara uyumu güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

"Tarımsal üretim ve gıda güvenliği süreçleri uluslararası standartlarla uyumlu"

Mutlu, Türkiye'nin tarımsal üretim ve gıda güvenliği süreçlerinin uluslararası standartlarla uyumlu olduğunu bildirerek, "Ülkede tarımsal üretim ve gıda güvenliği süreçleri bilimsel temellere dayanmakta ve uluslararası normlarla uyum içinde yürütülmektedir. Ürünlerimizin çok sayıda ülkeye güvenle ihraç ediliyor olması bunun en açık göstergesidir. Tarım ve gıda sanayimiz, modern tesisler, yüksek teknolojiye sahip işleme altyapıları, ileri analiz laboratuvarları ve güçlü izlenebilirlik sistemleriyle dünya standartlarında üretim yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgi eksikliğine dayanan ve kamuoyunda dile getirilen bazı yorumların hem iç piyasada hem de uluslararası arenada yanlış algılara neden olabildiğine değinen Mutlu, şunları kaydetti:

"Yeterli bilgi olmadan yapılan yorumlar, hem tüketici algısını olumsuz etkileyebilmekte hem de yurt dışındaki paydaşlarımız nezdinde yanlış değerlendirmelere yol açabilmektedir. Oysa Türkiye, gıda güvenliği, üretim kalitesi ve ihracat standartları açısından bölgesinin en güçlü ve en güvenilir üretim merkezlerinden biri olmayı sürdürmektedir."?