Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye genelinde 800'ü aşkın bayisi bulunan Aytemiz Akaryakıt, son iki yıl içinde ikinci kez el değiştirdi. 2023'te Doğan Holding'den Rus petrol devi Tatneft'e geçen şirketin kontrolü, bu kez Tataristan Özerk Cumhuriyeti bağlantılı TNCI Holding'e devredildi. Satışın, ABD'nin Rus şirketlerine yönelik yaptırımları nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor.

Türkiye akaryakıt sektörünün en yaygın dağıtım ağlarından birine sahip olan Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'de dikkat çeken bir sahiplik değişimi yaşandı. Şirket, Rus petrol şirketi Tatneft'ten çıkarak Tataristan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı yatırım gruplarından TNCI Holding'in kontrolüne geçti. Taraflar, satış bedeline ilişkin herhangi bir rakam paylaşmadı.

"ABD YAPTIRIMLARININ TÜRKİYE'YE YANSIYAN İLK SATIŞI"

Gelişmeyi kamuoyuna duyuran gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda satışın uluslararası yaptırımlarla bağlantısına dikkat çekti. Aydilek'in haberine göre, Tatneft'in Aytemiz'i elden çıkarması, ABD'nin Rus enerji şirketlerine yönelik yaptırımlarının ardından Türkiye piyasasında görülen ilk somut satış örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

2023'TE DOĞAN HOLDİNG'DEN TATNEFT'E GEÇMİŞTİ

Aytemiz Akaryakıt, 2023 yılında Doğan Holding'in hisselerini devretmesiyle yaklaşık 336 milyon dolar bedelle Tatneft bünyesine katılmıştı. Son işlemle birlikte şirketin hisseleri, yine Tataristan bağlantılı ancak Tatneft'ten ayrı bir yapı olan TNCI Holding'e geçmiş oldu.

840 İSTASYONU VAR

Aytemiz, Türkiye genelinde yaklaşık 840 akaryakıt istasyonu ile faaliyet gösteriyor. Şirketin Mersin, İzmit, Kırıkkale, Trabzon ve Alanya'da bulunan depolama terminalleri, toplamda 250 bin metreküpü aşan kapasitesiyle sektörde güçlü bir ikmal altyapısı sağlıyor.

