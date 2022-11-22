ABD'de 3 gün çalışıp oyun konsolu alan gençlerin videosu sosyal medyada infial yarattı

ABD'de 3 gün garson olarak çalışan gencin Playstation 5 aldığı video gündem oldu. Görüntülerde gencin konsol ile beraber bir de oyun satın aldığı görülürken, stok sıkıntısının ülke genelinde devam ettiği aktarıldı. Öte yandan konsolun fiyatı Türkiye'de 20 bin liraya yakın bir fiyattan satılırken, asgari ücretli bir kişi yaklaşık 4 ayda satın alabiliyor.

Yurtdışında yaşayan Türklerin, kaldıkları ülkeyle Türkiye'nin alım gücünü karşılaştırdıkları videoya bir yenisi daha eklendi. Son olarak ABD'de garsonluk yapan bir gencin 3 gün çalışarak Playstation 5 aldığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.

TOPLAM 770 DOLAR ÖDEDİLER

Videoyu paylaşan genç, Playstation 5'in yanı sıra 2 adet joystick ve bir de oyun alırken bu ürünlere toplam 770 dolar ödedi. Görüntülerin sonunda 3 gün garsonluk yaparak bu ürünleri aldığını belirten gencin o anlarına sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.

TÜRKİYE'DE 4 AYDA ALINIYOR

Öte yandan Playstation 5 an itibariyle elektronik mağazalar ve bayilerde yaklaşık 20 bin liradan satılıyor. Bu fiyat kapsamında asgari ücretle çalışan bir kişi konsolu 4 ayda alabiliyor.

İşte gelen yorumlardan bazıları: