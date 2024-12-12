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Türkiye'de 16. İnsana Değer Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye'de 16. İnsana Değer Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından düzenlenen 16. İnsana Değer Ödülleri, insan kaynakları alanında başarılı uygulamaları ödüllendirmek amacıyla verildi. Ödül töreninde, insan kaynakları mesleğinin öneminine dikkat çekildi.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneğinin (PERYÖN) İnsana Değer Ödülleri 16'ncı kez sahiplerini buldu.

PERYÖN'den yapılan açıklamaya göre, PERYÖN'ün insan kaynakları alanındaki insan odaklı, yenilikçi, yaratıcı ve başarılı uygulamaları yaygınlaştırmak, örnek teşkil eden çalışmaları iş dünyasına kazandırmak amacıyla düzenlediği 16. İnsana Değer Ödülleri verildi.

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, insan kaynakları mesleğine hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini vurgulayarak, " Türkiye'de 2,5 milyon KOBİ var. Türkiye'deki toplam 520 bin muhasebecinin 490 bini KOBİ'lerde çalışıyor. KOBİ'lerde çalışan insan kaynakları (İK) profesyonellerinin sayısı ise yalnızca 37 bin. Bu tablo Türkiye'de İK mesleğine verilen değeri ortaya koyuyor. KOBİ'lerin büyümekte zorluk çekiyor olmalarında bunun etkisi çok büyük. Halbuki bir KOBİ için İK, hem AR-GE'den hem de İT'den daha önemlidir. Çünkü istihdamı artıran, ihracatı artıran, şirketi büyüten İK'dır." ifadelerini kullandı.

Bir örgütte çalışan İK profesyonellerinin toplam çalışan sayısına oranının Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 1,7, Avrupa'da yüzde 1,6, Türkiye'de ise yalnızca binde 3 olduğunu belirten Atay, "Biz bu yüzdeyi büyütürsek hem şirketler büyür hem de teknoloji karşısında kolay lokma olmayız. Acilen bizim insan kaynakları mesleğini bir meslek grubuna dönüştürmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.

PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay da, ödüllere yıllar içinde artan ilgi ve başvuru sayısındaki artışın da insan odaklı uygulamaların ülkede yaygınlaştığının bir başka göstergesi olduğunu belirterek, "Elbette bu ilgide çatı derneğimiz EAPM tarafından Avrupa'da tanınan tek ödül olmasının etkisi olduğu gibi, ödülümüze değer katan çok kıymetli jüri üyelerimizin de etkisi çok büyük." açıklamasında bulundu.

PERYÖN Yönetim Kurulu Üyesi ve Ödül Çalışma Grubu Başkanı Ela Kulunyar ise, bu yıl KOBİ dalında en çok başvuruyu aldıkları yıl olduğunu kaydetti.

55 jüri üyesi tarafından 100 saati aşkın sürede yapılan değerlendirme toplantıları sonucunda 8 farklı kategoride ödüller verildi.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
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