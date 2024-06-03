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Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin En Yüksek İhracat Rakamına Ulaşıldı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ve yıllıklandırılmış ihracat rakamına ulaşıldığını açıkladı. Mayıs ayı ihracatının 24,1 milyar dolar olduğunu belirten Kacır, son 12 ayda ihracatın 260,1 milyar dolara ulaştığını ve bu rekorlarda en büyük payın Türk sanayisine ait olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ve yıllıklandırılmış ihracat rakamına ulaşıldığını bildirdi.

Kacır, mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Mayıs ayı ihracatının 24,1 milyar dolar olduğunu anımsatan Kacır, şunları kaydetti:

"100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ve yıllıklandırılmış ihracat rakamlarına ulaştık. Son 12 ayda ihracatımız 260,1 milyar dolar. Bu rekorlarda en büyük pay sahibi Türk sanayisidir. İhracatımızın yaklaşık yüzde 95'ini sanayi ürünleri oluşturuyor. Sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, emekçilerimizi, bu başarıda katkısı olan herkesi kutluyorum."

Kaynak: AA / Ekonomi

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