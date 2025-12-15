Bakan Kacır, 'Coğrafi İşaretler Etkinliği'ne katıldı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün zenginliği açısından dünyada ikinci sırada bulunduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli coğrafi işaretli ürün sayısını bu yıl 44'e çıkardıklarını, 15 ürünün AB'de tescil edildiğini ve bu yılın en fazla sayıda ürünün AB tescili aldığı yıl olduğunu bildirdi.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Yenimahalle'deki Orhan Cemal Fersoy İlkokulu'nda Coğrafi İşaretler Etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Bakan Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile AB'de tescilli 44 coğrafi işaretli ürünün yer aldığı sergiyi gezdi.

Daha sonra sınıf ziyaretinde bulunan, öğrencilerle sohbet eden ve öğretmenlerle bir araya gelen Kacır, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye'nin dört bir yanındaki 65 bin okulda, 18 milyondan fazla öğrenciyle, 1 milyondan fazla öğretmenle Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı başarılı şekilde icra ettiğini söyledi.

Son yıllarda söz konusu hafta vesilesiyle öğrencilerin, çocukların, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerini ve yerel değerlerini tanımalarından, Milli Teknoloji Hamlesi'nin sembol projelerinin farkında olmalarından ve bunlara yönelik çalışmalar yapmalarından mutluluk duyduklarını ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"2018'den bu yana dünyanın en büyük teknoloji festivallerini, TEKNOFEST'leri, Türkiye'de dost ve kardeş coğrafyalarda gerçekleştiriyoruz. TEKNOFEST'lerde de en büyük paydaşımız Milli Eğitim Bakanlığımız. Bu yıl 1 milyon 200 binden fazla öğrencimiz TEKNOFEST'lere katıldı, yarışmalarda hayallerini araştırma, geliştirme ve projelere dönüştürdüler. TEKNOFEST'lerde yetişen gençlerimiz kendi teknoloji girişimlerini kuracak seviyeye geldiler. Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin aslında bütün bu çalışmalar en büyük ispatı niteliğinde."

Kacır, etkinliğin çocukluk yıllarında "Yerli Malı Haftası" olarak icra edildiğine değinerek, o dönemde faydalı çalışmaların yapıldığını ama bu çalışmaların çoğunlukla tarım ürünleriyle sınır kaldığını anlattı.

Öğrencilerin artık sadece tarım ürünlerini değil, Türkiye'nin milli teknoloji ürünlerini de söz konusu hafta vesilesiyle okullarda gündemlerine aldığına dikkati çeken, Kacır, "Bugün ziyaret ettiğimiz sergide de burada da bunun çok güzel yansımalarını gördük. Öğrencilerimiz Türkiye'nin savunma sanayi sistemlerinin isimlerini ve özelliklerini ezbere biliyor. HÜRKUŞ'u HÜRJET'i, ATAK'ı, GÖKBEY'i ANKA'yı, KIZILELMA'yı, Bayraktar'ı, KAAN'ı öğrencilerimiz biliyor, tanıyor, nitelikleriyle paylaşıyorlar. Ümit ediyoruz ki onlar çok daha iyilerini yapacaklar." dedi.

Kacır, bu hafta içinde özellikle 15 Aralık'ın "Coğrafi İşaretli Ürünler Günü" olarak icra edilmesinin Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde verilen isabetli bir karar olduğunu bildirdi.

Bakanlığın da TÜRKPATENT aracılığıyla bu sürece de katkı verdiğini dile getiren Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, coğrafi işaretli ürün zenginliği açısından dünyada ikinci sırada. 1798 coğrafi işaretli ürünümüz var. Son dönemde coğrafi işaretli ürünlerimizin dünyada tanınırlığına çok gayret ediyoruz. AB tescili coğrafi işaretli ürün sayımızı bu yıl 44'e çıkardık. 15 ürünümüz AB'de tescil edildi ve en fazla sayıda ürünün AB tescili aldığı yıl bu yıl oldu. Bu tanınırlıkla birlikte bunun ekonomik potansiyelinin de güçlenmesi için daha fazla çalışacağız."

Öte yandan Kacır ve Tekin, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla organize edilen serginin açılışını yaparak, yerli ve milli imkanlarla üretilen ürünlerin yer aldığı stantları gezip bilgi aldılar.