Türkiye-Bulgaristan Sınırında Dezenfekte Ücreti Kaldırıldı

Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında araçlara uygulanan dezenfekte ücreti, yoğunluk nedeniyle kaldırıldı.

Bulgaristan ve Türkiye ile geçtiğimiz günlerde yapılan karşılıklı görüşmeler sonucu gurbetçilerin yoğun olduğu dönemde beklemelere yol açtığı için, her iki tarafın da karşılıklı olarak vardığı anlaşmada 15 Temmuz-15 Eylül 2025 tarihleri arası sınır kapılarında dezenfekte ücretinin kaldırılması yönünde karara bağlandı.

Dezenfekte ücreti, daha önce büyükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle uygulanmaya başlanmıştı.

7 Leva alınıyordu

Bulgaristan, Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında çıkış yapan araçlardan 7 Leva dezenfeksiyon ücreti alıyordu. Bulgaristan, geçtiğimiz yıl Aralık'tan itibaren ülkeye giriş yapan araçlardan 7 leva dezenfeksiyon ücreti almaya başladı. Türkiye de aynı tarihten itibaren Bulgaristan plakalı araçlardan ücret almaya başlayarak, Türk plakalı araçlardan 80 lira, 3,5 ton üstü araçlardan ise 160 lira talep ediyordu.

Dezenfekte ücretinin kaldırılması ile ilgili kararname bildirisinin dün itiibariyle tüm sınır kapılarına ulaştığı bildirildi. - EDİRNE