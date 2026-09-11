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Türkiye-Bulgaristan sınırında açılacak yeni gümrük kapısıyla ihracat ve yolcu trafiği hızlanacak

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Türkiye ile Bulgaristan arasında açılması planlanan yeni gümrük kapısıyla, özellikle tatil dönemlerinde yaşanan yolcu yoğunluğunun azaltılması ve Avrupa'ya yönelik ihracat geçişlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Türkiye ile Bulgaristan arasında açılması planlanan yeni gümrük kapısıyla, özellikle tatil dönemlerinde yaşanan yolcu yoğunluğunun azaltılması ve Avrupa'ya yönelik ihracat geçişlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda Kapıkule-Kapitan Andreevo Gümrük kapılarının kuzeyinde açılması planlanan yeni gümrük kapısının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev başkanlığındaki heyetler, 10 Eylül'de Kapıkule'de bir araya geldi.

Toplantıda, özellikle tatil dönemlerinde mevcut gümrük kapılarında oluşan yoğunlukların azaltılması, vatandaşların uzun kuyruklarda mağduriyet yaşamasının engellenmesi ve sınır geçişlerinin daha hızlı ve etkin gerçekleştirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede, ayrıca Avrupa'ya yönelik ihracat süreçlerinin hızlandırılması, ihracatçıların gümrük geçişlerinde karşılaştığı yoğunlukların azaltılması, ticaretin daha hızlı ve kesintisiz sürdürülmesine katkı sağlanması amacıyla yeni gümrük kapısının bir an önce hayata geçirilmesine yönelik hukuki ve teknik çalışmaların koordineli yürütülmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Toplantının ardından iki ülkenin heyetleri, yeni gümrük kapısının inşa edileceği sahada incelemelerde bulundu ve yürütülecek çalışmaları yerinde ele aldı.

Kaynak: AA
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