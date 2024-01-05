Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Genişletilecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nın geliştirilmesi ve yeni alanlara genişletilmesi konusunda iç müzakerelerin yapıldığını belirterek, "2024 yılı içerisinde, Türkiye- Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nı daha yeni alanlara da geliştirme konusunda müzakereleri başlatmayı ümit ediyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Birleşik Krallık Uluslararası İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Merkez Ofisinde 7. Dönem Türkiye-Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısında bir araya geldi.

Toplantının ardından Bolat ve Badenoch, Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Protokolü ve Eylem Planı'nı imzaladı.

İmza töreninin ardından bir konuşma yapan Bolat, 7. Dönem JETCO toplantısının verimli geçtiğini belirterek, önce mevkidaşı ile ikili görüştüğünü, ardından yuvarlak masa toplantısında iş insanlarının da katılımıyla iki ülke arasındaki ticari konuları ele aldıklarını bildirdi.

Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında yer aldığını belirten Bolat, "İki ülke arasında 2022 yılındaki ticaret hacmi yaklaşık 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş ve 2023 yılında da aynı seviye korunmuştur. Nitekim Birleşik Krallık, yaklaşık 12,5 milyar dolar düzeyinde ihracat ile ülkemizin en önemli dördüncü ihracat partneri konumundadır." ifadelerini kullandı.

Bolat, Birleşik Krallık'ın karşılıklı yatırımlar alanında da Türkiye'nin önemli bir partneri olduğunu, 8,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım ile Türkiye'de en çok yatırımı bulunan 5. ülke konumunda olduğunu söyledi.

"Toplantılar iki ülke ilişkilerine ivme katacak"

JETCO toplantısının olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"Toplantının sonunda, Birleşik Krallık ile Türkiye arasında birçok önemli alanda işbirliğini güçlendirecek protokol metni ve eylem planı imzalandı. Söz konusu protokol ve eylem planı, iki dost ve yakın ülke arasındaki ticaret, yatırım, müteahhitlik, teknik müşavirlik hizmetleri, bilim, teknoloji, gümrük gibi alanların yanı sıra kültür, çevre, enerji ve ulaştırma gibi alanları da kapsamaktadır. Toplam 26 maddeden oluşan eylem planı, 7. Dönem JETCO toplantısında ele alınan kararların eyleme dönüştürüldüğü maddeleri içermektedir. Alınan 26 maddelik karar, uygulanabilirliği açısından somut hedeflerin belli bir sürede gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Bu anlamda da kararlar, iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri götürme açısından çok önemli bir adımı teşkil edecektir."

JETCO kapsamında Türk ve İngiliz iş insanları ve yatırımcılarının katılımlarıyla Yuvarlak Masa Toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, toplantıda iki ülke ilişkilerinde önde gelen ihracatçı firma ve yatırımcıların bir araya geldiğini söyledi.

Bolat, toplantıların iki ülke ekonomisi, ikili ticaretin geliştirilmesi ile ilave yatırım artırılması noktasında çok önemli ilerlemeler sağlayacağına işaret ederek, "7. Dönem JETCO toplantısının çok verimli geçtiğini ve iki ülke ilişkilerine çok büyük bir ivme katacağına inanıyorum. 2020 yılında imzalanan Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması, iki ülkenin ilişkilerinde mükemmel bir ivme kazandırdı. İki ülke bakanlıkları serbest ticaret anlaşmasının geliştirilmesi ve yeni alanlara genişletilmesi konusunda kendi iç müzakerelerini şuanda yapmaktadır. 2024 yılı içerisinde Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nı daha yeni alanlara da geliştirme konusunda müzakereleri başlatmayı ümit ediyoruz."

"Ticaret ve yatırım ortaklığının geliştirilmesi için büyük fırsat var"

Birleşik Krallık Uluslararası İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch da ticaret ve yatırım ortaklığının geliştirilmesi için fırsat olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaretin son 10 yılda ikiye katlandığını söyledi.

Türkiye ve Birleşik Krallık şirketlerinin yaptığı anlaşmalara değinen Badenoch, "Daha fazlasını da yapabiliriz. Her iki ülkede de istihdam yaratmak, üretkenliği artırmak, insanlar ve işletmeler için büyüme sağlamak için büyük fırsatlar var. Bugünkü toplantı iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olacak ve aynı zamanda bazı yeni projelerin de başlangıcı olacak." dedi.

Badenoch, ilişkileri güçlendirmeye devam ederken, gelecekte birlikte neler başarılabileceğini görmek için sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Toplantı kapsamında, DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi ve Institute of Directors International Trade Group arasında işbirliği anlaşması da imzalandı.