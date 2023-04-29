Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması genişletildi

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı'ndan Samsun'da imzalanan protokole ilişkin yapılan açıklamada, "Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikayıl Cabbarov'un 29 Nisan 2023 tarihinde ülkemize gerçekleştireceği ziyaret kapsamında, Sayın Bakanımız Mehmet Muş ile Sayın Cabbarov arasında Samsun'da bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Söz konusu görüşme kapsamında, 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye- Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın (TTA) kapsamının genişletilmesi amacıyla müzakereleri tamamlanan protokol metni imzalanmıştır. İkili ticaret hacmimiz 2022 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 28 artışla 6,4 milyar dolara ulaşmıştır. 2023 yılının ilk 3 aylık döneminde de ticaret hacmimizin aynı artış trendini koruduğu görülmektedir. TTA'yı genişleten protokolün oluşturacağı ilave ticaret hacmi, Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşma yolunda önemli bir adım olacaktır" denildi. Genişletilmiş TTA ile ilave olarak karşılıklı bazı tarım ve sanayi ürünlerinde pazar açılımı sağlandığı belirtilerek, "İki ülke arasında TTA kapsamındaki ürünlerde toplam 150 milyon dolarlık bir ticaret hacmi yaratılmış olacaktır. Samsun, ülkemizin milli mücadelesi ve ulusal ekonomimizin inşası sürecinde birçok alanda milat olmuş bir şehirdir. Ticaretimize yeni bir milat getiren bu anlaşmanın bu şehrimizde imzalanması çok kıymetlidir. Samsun, sahip olduğu üretim ve lojistik kabiliyetleri ile Azerbaycan ile ticaretimizde bir üs olacak, Azeri kardeşlerimiz için de bir yatırım merkezi haline gelecektir. Bundan sonraki süreçte, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması sürdürülecektir. Ayrıca, Azerbaycan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimiz her alanda derinleştirilecek olup, iki ülkenin ekonomik bütünleşmesinin daha ileri seviyelere ulaştırılması adına çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

ANKARA,