Türkiye, Almanya'da Düzenlenen Transport Logistic 2025 Fuarında Temsil Edildi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Lojistik İş Konseyi, Almanya'nın Münih kentinde 2-5 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen Transport Logistic 2025 fuarında milli pavilyon kurarak yerini aldı.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, lojistik, mobilite, bilgi teknolojileri ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerçekleştirilen lojistik fuarında, DEİK üyesi 20 Türk firması Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

DEİK Türkiye Lojistik İş Konseyi'nin Türkiye Pavilyonu Resepsiyonu'na, Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Barış Dillioğlu, Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Ali Türk, DEİK Lojistik İş Konseyi Başkan Yardımcısı Alp Çapa ve dünyanın dört bir yanından lojistik profesyonelleri katıldı.

Açıklamada resepsiyondaki konuşmasına yer verilen Başkonsolos Süalp Erdoğan, Türkiye'nin lojistik potansiyelinin ve Almanya ile güçlü ticari ilişkilerinin altını çizerek, "2024 yılında ihracatımız 262 milyar dolar seviyesine ulaşırken, bunun yüzde 40'ı Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle gerçekleşti. Almanya, 55 milyar avroluk hacimle en büyük ticaret ortağımız. Almanya'da yaşayan 3,5 milyonluk Türk toplumu ve 8 binden fazla Alman firmasının Türkiye'deki yatırımları bu ilişkinin derinliğini yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi stratejik projelerle bölgesel lojistik merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Erdoğan, fuarda 88 firma ile bulunulmasının önemli bir başarı olduğunu, bu katılım sayesinde Türkiye'nin Almanya hariç en fazla firmayla temsil edilen ilk 5 ülke arasında yer aldığını bildirdi.

Barış Dillioğlu da Transport Logistic Fuarı'na üst üste üçüncü kez katılım sağladıklarını belirterek şunları ifade etti:

"Tasarımı ve temsil gücüyle öne çıkan güçlü bir Türkiye pavilyonunda 20 firmamızla birlikte yer alıyoruz. Bu pavilyon, yalnızca lojistik sektöründeki kabiliyetimizi değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası işbirliğine verdiği önemi de yansıtıyor. Toplam 4 gün süren fuar boyunca Türk firmalarımız çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirerek, yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladılar. Avrupa lojistik pazarında Türkiye'nin etkinliğinin artırılması yönünde önemli temaslarda bulunuldu. Lojistik İş Konseyi olarak hedefimiz, 2 yıl sonra daha büyük bir alanda, daha fazla firmayla Türkiye'nin lojistik gücünü dünyaya daha da güçlü bir şekilde taşımak."

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Ali Türk ise "Türkiye, yalnızca coğrafi avantajlarıyla değil, güçlü lojistik altyapısı ve sağlam işbirlikleriyle de kıtaları ve gönülleri birleştiren bir ülke olma yolunda ilerlemektedir. Air Cargo Europe vesilesiyle yapılan görüşmelerin, kalıcı işbirliklerine ve bereketli ortaklıklara dönüşmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Başkan Yardımcısı ve DEİK Lojistik İş Konseyi Başkan Yardımcısı Alp Çapa da Arkas Grubu olarak gemi operasyonlarından otomotiv lojistiğinin özel ihtiyaçlarına, intermodal taşımacılıktan dijital çözümlere kadar entegre bir hizmet ağı sunarak ülke ekonomisine yüksek katma değer sağladıklarını vurgulayarak, "30 yıllık geçmişiyle Türkiye ekonomisinin dinamiklerini güçlendirmek ve Türkiye'nin gücünü dünyaya taşımak için faaliyet gösteren DEİK'in bir parçası olmak bizler için çok kıymetli. DEİK'in desteğiyle grubumuzu ve faaliyetlerini Türkiye pavilyonunda dünyaya tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinlik sponsorları Turkish Cargo ve Marport oldu.