Üye Girişi
Haberler

TAİDER Yapay Zeka Paneli: Yapay Zeka Diyalogları: Back to the Future

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), son zamanlarda tüm dünyanın gündemini meşgul eden yapay zeka ile ilgili "Yapay Zeka Diyalogları: Back to the Future" isimli bir panel düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TAİDER, teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde yapay zeka gelişmelerine ayak uydurmak ve rekabet avantajlarını sürdürebilmek amacıyla "Yapay Zeka Diyalogları: Back to the Future" paneli gerçekleştirdi.

TAİDER üyesi Gökçe Gülcüler moderatörlüğünde, EY Türkiye Yapay Zeka Hizmetleri Lideri Reyzi Devrim Pamir ve Boğaziçi Ventures Üst Yönetici (CEO) Barış Özistek'in katılımıyla gerçekleşen panelde, yapay zekanın konumu ve mevcut kullanım alanları ele alındı.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten, yapay zeka kullanımının aile işletmelerindeki sürdürülebilirlik üzerindeki önemine vurgu yaparak, teknolojinin inanılmaz bir noktaya ulaştığını anlattı.

Artık bir telefonla her şeyi yönetebilecek seviyeye gelindiğini kaydeden Olten, şu açıklamalarda bulundu:

"Biz aile işletmeleri derneklerinin önceliği, aile içinde birlik ve işletmede sürdürülebilirliktir. Bu bağlamda, en önemli odak noktamız nesilden nesile geçiştir. Sürdürülebilirliği sağlamak için, geleceğin nereye gittiğini anlamamız gerekiyor. Eğer teknolojinin gerisinde kalıp geleceğin yönünü doğru bir şekilde değerlendiremezsek, nesilden nesile aktarımı başarılı bir şekilde gerçekleştiremeyiz."

"Yapay zeka bir yıkım ve yeniden doğuş süreci"

TAİDER üyesi Gökçe Gülcüler de bir yıkım ve yeniden doğuş süreci olarak nitelendirdiği yapay zekanın mevcut dönemde yarattığı büyük hızlı değişimlerin aile şirketleri için bir dönüşüm aracı haline geldiğini belirtti.

Gülcüler, bu hızlı değişimin genç nesiller arasında endişe yarattığını kaydederek, bu noktada aile mirasının korunması konusunda belirsizliklerin ortaya çıktığını anlattı.

Panelde, EY Türkiye Yapay Zeka Hizmetleri Lideri Reyzi Devrim Pamir, Boğaziçi Ventures CEO'su Barış Özistek ile EY Ortağı ve Teknoloji Danışmanlık Lideri Berna Yıldız da yapay zeka ve dijitalleşmeye ilişkin görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Teknoloji Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Hüseyin Yener kimdir? Zafer Partisi Isparta- Gönen Belediye Başkan adayı Hüseyin Yener kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yalçın kimdir? Zafer Partisi Isparta- Gelendost Belediye Başkan adayı Hüseyin Yalçın kaç yaşında, nereli? Ercan Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Isparta- Eğirdir Belediye Başkan adayı Ercan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Abdülkerim Akkaya kimdir? Memleket Partisi Artvin Arhavi Belediye Başkan Adayı Abdülkerim Akkaya Kaç yaşında, nereli? Adil Gürbüz kimdir? Memleket Partisi Artvin Ardanuç Belediye Başkan Adayı Adil Gürbüz Kaç yaşında, nereli? Turgay Şirin kimdir? Memleket Partisi Ardahan Çıldır Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin Kaç yaşında, nereli? Yıldırım Öztuğ kimdir? Memleket Partisi Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan Adayı Yıldırım Öztuğ Kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yakaryılmaz kimdir? Memleket Partisi Adıyaman Yaylakonak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yakaryılmaz Kaç yaşında, nereli? Hayriye Yıldız kimdir? Zafer Partisi Isparta- Atabey Belediye Başkan adayı Hayriye Yıldız kaç yaşında, nereli? Berat Doğan kimdir? Zafer Partisi Isparta- Aksu Belediye Başkan adayı Berat Doğan kaç yaşında, nereli? Oğuz Emre Gökal kimdir? Zafer Partisi Hatay- Yayladağı Belediye Başkan adayı Oğuz Emre Gökal kaç yaşında, nereli? Akaryakıt fiyatları 3 haneli rakamlara mı çıkıyor? Cumhurbaşkanlığı ne dedi? Suphi Yıldız kimdir? Zafer Partisi Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Suphi Yıldız kaç yaşında, nereli? Salih Savaşlı kimdir? Zafer Partisi Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Salih Savaşlı kaç yaşında, nereli? Abdullah Kadayıf kimdir? Zafer Partisi Hatay- Payas Belediye Başkan adayı Abdullah Kadayıf kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title