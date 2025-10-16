Haberler

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda 50 Afrika Ülkesi Temsil Ediliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEİK Başkanı Nail Olpak, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda 50 Afrika ülkesinin katıldığını belirtti. Forumda sürdürülebilirlik ana teması altında hükümetler arası ve iş dünyası arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, resmi kayıtlara göre Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda 50 Afrika ülkesinden katılımcı olduğunu belirterek, "Afrika'da 54 ülke olduğunu düşünecek olursak neredeyse Afrika'nın tümünden katılımcı olduğunu ifade etmek isterim." dedi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve DEİK organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu forum, bu yıl "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla gerçekleştiriliyor.

Forum kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Olpak, sürdürülebilirliğin sadece bir işi güzel yapmak değil, aynı zamanda o işi ondan sonraki süreçlerinde de arkasını getirerek yapabilmek olduğunu söyledi.

Olpak, forumu, Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl 5'inci defa gerçekleştirdiklerini belirterek, her iki yılda bir düzenlenen bu forumu 2015'te düzenlemeye başladıklarını ve uzun bir süre bu forumu devam ettirmek istediklerini kaydetti.

Nail Olpak, katılımlara ve beklentilere değinerek, resmi kayıtlara göre 50 Afrika ülkesinden katılımcı olduğunun bilgisini paylaştı.

Olpak, "Afrika'da 54 ülke olduğunu düşünecek olursak neredeyse Afrika'nın tümünden katılımcı olduğunu ifade etmek isterim. Şu anda bakanlar arası görüşmeler devam ediyor. Toplam 29 Afrika ülkesinden bakan, bakan yardımcısı ve resmi devlet temsilcisi var. Bu da işin bir önemli tarafı hem hükümetler arası görüşmeler önemli hem de iş dünyasında iş insanları arasında görüşmeler önemli." diye konuştu.

37 ülkeden ticaret müşavirlerinin de forumun içerisinde yer aldığına dikkati çeken Olpak, 9 ayrı panelde sivil havacılıktan sağlığa kadar yaklaşık 50 panelistle sürecin kendi içerisinde değerlendirileceğini aktardı.

Olpak, "4 binin üzerinde bir kayıtın olmasını ben son derece önemsiyorum. Güzel bir programın başlangıcındayız. İki günlük programın ilk gününün yarısındayız. Ben katılımcı stantlarını, B2B görüşmelerini, müşavirlerin olduğu alanları ve diğer bölgeleri bizzat bir yönetim kurulumuz ile birlikte gezme fırsatım oldu. Benim izlenimim kadar katılımcıların izlenimi de önemli. Şu ana kadarki aldığımız geri besleme gayet güzel, sonuçları da iyi olsun." dedi.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Ajda Pekkan'dan servet değerinde reklam anlaşması

Servet değerinde reklam anlaşması! İşte kazanacağı ücret
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
İşte Türkiye'de en çok aranan numara

İşte Türkiye'de en çok aranan numara
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı

Kamyon uçuruma yuvarlandı: Çoğunluğu çocuk 15 kişi öldü
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.