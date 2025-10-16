Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda 50 Afrika Ülkesi Temsil Ediliyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, resmi kayıtlara göre Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda 50 Afrika ülkesinden katılımcı olduğunu belirterek, "Afrika'da 54 ülke olduğunu düşünecek olursak neredeyse Afrika'nın tümünden katılımcı olduğunu ifade etmek isterim." dedi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve DEİK organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu forum, bu yıl "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla gerçekleştiriliyor.

Forum kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Olpak, sürdürülebilirliğin sadece bir işi güzel yapmak değil, aynı zamanda o işi ondan sonraki süreçlerinde de arkasını getirerek yapabilmek olduğunu söyledi.

Olpak, forumu, Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl 5'inci defa gerçekleştirdiklerini belirterek, her iki yılda bir düzenlenen bu forumu 2015'te düzenlemeye başladıklarını ve uzun bir süre bu forumu devam ettirmek istediklerini kaydetti.

Nail Olpak, katılımlara ve beklentilere değinerek, resmi kayıtlara göre 50 Afrika ülkesinden katılımcı olduğunun bilgisini paylaştı.

Olpak, "Afrika'da 54 ülke olduğunu düşünecek olursak neredeyse Afrika'nın tümünden katılımcı olduğunu ifade etmek isterim. Şu anda bakanlar arası görüşmeler devam ediyor. Toplam 29 Afrika ülkesinden bakan, bakan yardımcısı ve resmi devlet temsilcisi var. Bu da işin bir önemli tarafı hem hükümetler arası görüşmeler önemli hem de iş dünyasında iş insanları arasında görüşmeler önemli." diye konuştu.

37 ülkeden ticaret müşavirlerinin de forumun içerisinde yer aldığına dikkati çeken Olpak, 9 ayrı panelde sivil havacılıktan sağlığa kadar yaklaşık 50 panelistle sürecin kendi içerisinde değerlendirileceğini aktardı.

Olpak, "4 binin üzerinde bir kayıtın olmasını ben son derece önemsiyorum. Güzel bir programın başlangıcındayız. İki günlük programın ilk gününün yarısındayız. Ben katılımcı stantlarını, B2B görüşmelerini, müşavirlerin olduğu alanları ve diğer bölgeleri bizzat bir yönetim kurulumuz ile birlikte gezme fırsatım oldu. Benim izlenimim kadar katılımcıların izlenimi de önemli. Şu ana kadarki aldığımız geri besleme gayet güzel, sonuçları da iyi olsun." dedi.