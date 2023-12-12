Üye Girişi
Haberler

Türkiye Acil Tıp Vakfı, afetlere dayanıklılık için eğitim çalışması başlattı

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Acil Tıp Vakfı, halkın acil durumlara ve afetlere dayanıklılığının arttırılması çalışmalarına destek için eğitim çalışması başlattı. İlk programda tıbbi mümessillere afete hazırlık farkındalık eğitimi verildi.

Türkiye Acil Tıp Vakfı, halkın acil durumlara ve afetlere dayanıklılığının arttırılması çalışmalarına destek için eğitim çalışması başlattı.

Türkiye Acil Tıp Vakfı (TUAT), halkın acil durumlara ve afetlere dayanıklılığının arttırılması çalışmalarına destek için eğitim çalışması başlattı. Sultanbeyli Belediyesi Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ilk programda tıbbi mümessillere afete hazırlık farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimde uzmanlar tarafından afete hazırlık, deprem çantası hazırlanması, deprem sonrası yapılacaklar ve ilk yardım konuları teorik olarak anlatıldı. Merkezde oluşturulan deprem alanında bilgiler verildi, deprem simülasyon düzeneğinde dörder kişilik gruplar halinde Kahramanmaraş depremlerinin şiddeti canlandırıldı. Ayrıca mankenler üzerinde kalp masajı, solunum ve Heimlic Manevrası ilk yardım uygulamaları yapıldı.

TUAT Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şahin Çolak, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depremlerinde vakıf üyelerinin gönüllü olarak yaptıkları saha çalışmaları sırasında halkımızın büyük afetlere karşı farkındalık eğitiminin olmadığını gözlemlediklerini, bu nedenle böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Mesleklere göre eğitimi devam ettireceklerini belirten Çolak, hekimlerle yakın çalışmaları ve tıbbi jargonu bilmeleri nedeniyle ilk olarak eğitime tıbbi mümessillerle başladıklarını ifade etti.

Eğitim içeriği hakkında bilgi veren Çolak, "Burada bir acil afet planı hazırlanması, aynı zamanda bir afet çantasını nasıl planlayacaklarını, temel yaşam desteğini nasıl planlayacaklarını, çok basit müdahalelerle sevdiklerini nasıl hayatta tutacakları gibi ana konu başlıklarını işliyoruz" dedi.

Eğitime katılan Hakan Alkan ise çocukluğunda 17 Ağustos 1999'daki depremi yaşadığını, aldığı eğitimin kendisinde büyük bir farkındalık oluşturduğunu söyledi.

İlk eğitim programının tamamlanmasından sonra Prof. Dr. Şahin Çolak ve Sultanbeyli Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülten Terzi arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kahramanmaraş Türkiye Sağlık Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title