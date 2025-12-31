Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarına ilişkin esaslar düzenlendi

Cumhurbaşkanı kararlarıyla, 2026 yılında geçerli olmak üzere Pan-Avrupa- Akdeniz (PEM) tercihli menşe kurallarına ilişkin esaslar tespit edildi.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına ve İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlandı.

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, PEM Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon'un, Avrupa-Akdeniz bölgesinde ikili anlaşmalarda dağınık halde uygulanan menşe kurallarını tek, çok taraflı ve hukuken bağlayıcı bir çatı altında topladığı belirtildi.

Açıklamada, bu adımla, uygulanan menşe kurallarının ortak bir referans metin haline getirilmesinin amaçlandığı, böylece bölgedeki çapraz kümülasyonun hukuki zemininin güçlendirilmesi, idari işbirliğinin standartlaştırılması ve ülkeler arası menşe uygulamalarında tutarlılık ve öngörülebilirliğin sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Son yıllarda küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmaların ve artan küresel rekabetin, menşe kural setinin modernize edilmesini zorunlu kıldığına işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin 1 Ocak 2026 itibarıyla anılan kuralları hayata geçirmek için gerekli serbest ticaret anlaşması (STA) revizyonlarını ve iç düzenlemelerini bir süredir yaptığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu tarih itibarıyla uygulamaya geçilmesi beklenen ülke matrisinin de yayımlandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın yoğun çalışmaları sonucu ülkemizin PEM kapsamında uygulanan 16 tercihli düzenlemesinden 11'i için (AB Tarım, AKÇT, EFTA, Faroe Adaları, Filistin, Fas, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Gürcistan) süreçler tamamlanmış, çapraz kümülasyonun yeni kurallarla devamı sağlanmıştır. Arnavutluk, Sırbistan ve Moldova ile kısa sürede tüm yasal süreçlerin tamamlanması hedeflenmektedir. Mısır ve Tunus ile çalışmalar ise devam etmektedir."

Kararlar, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.