Türkgözü Gümrük Kapısı'nda 22 Ayda 272 Bin Araç Geçti

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Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı, 22 ayda çoğunluğu tırlardan oluşan yaklaşık 272 bin aracın giriş ve çıkışına ev sahipliği yaptı. Modernizasyonla birlikte sınır kapısının hizmet kalitesinin arttığı ve uluslararası taşımacılıkta önemli bir noktaya dönüştüğü belirtiliyor.

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı'ndan 22 ayda çoğunluğu tırlardan oluşan yaklaşık 272 bin araç giriş ve çıkış yaptı.

Uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli noktalarından olan Ardahan'ın Posof ilçesindeki Türkgözü Gümrük Kapısı, modernize edilerek Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla 1 Eylül 2023'te yeniden hizmete girdi.

Başta Orta Asya olmak üzere, farklı ülkelerle ithalat ve ihracatta önemli köprü görevi gören sınır kapısı, modernizasyonun ardından hizmetlerin kısa sürede verilmesi ve güvenli olması nedeniyle uluslararası taşımacılık firmalarınca tercih ediliyor.

Ardahan'dan Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılıyor

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Gürcistan'a açılan 3 sınır kapısından ikisinin Ardahan'da olduğunu söyledi.

Çıldır ilçesindeki Çıldır-Aktaş ile Posof ilçesindeki Türkgözü Gümrük Kapısı'nın daha aktif olması için çalıştıklarını belirten Demirci, Ardahan'dan Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapıların hizmet kalitesini yükseltmek istediklerini anlattı.

Türkgözü Gümrük Kapısı'nı yaklaşık 22 ayda 272 bin aracın kullandığını ifade eden Demirci, "İşlerin daha hızlı ve güvenli olmasından kaynaklı sirkülasyon artışı görülmektedir. Daha önce de söylediğimiz gibi bizim Gürcistan'a açılan 2 sınır kapımız ileriye dönük potansiyeli olan kapılar. Ticaretin ve yolcu girişin artarak devam edeceğini düşünmekteyiz." dedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Ekonomi
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