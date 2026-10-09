Haberler

Türkeli'de süt sağım makinesi desteği başvuruları 12-16 Ekim 2026'da alınacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Türkeli'de hayvancılıkla uğraşan üreticiler için Makinalı Süt Sağım Projesi başvuruları 12-16 Ekim 2026'da alınacak. Makine bedelinin yüzde 70'i bakanlıkça karşılanacak, başvurular Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacak.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik Makinalı Süt Sağım Projesi kapsamında başvurular, 12-16 Ekim tarihleri arasında alınacak. Proje kapsamında makine bedelinin yüzde 70'i bakanlık tarafından karşılanacak.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, üreticilere yönelik Makinalı Süt Sağım Projesi kapsamında başvuru sürecinin başlayacağı bildirildi.

Bakanlık tarafından yüzde 70 oranında destek sağlanacak proje için başvurular, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü başlayıp 16 Ekim 2026 Cuma günü sona erecek.

Projeden yararlanmak isteyen işletme sahiplerinin, belirtilen tarihler arasında Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek başvurularını yapmaları gerekiyor.

Projenin, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin süt sağım süreçlerini kolaylaştırması ve makine kullanımını yaygınlaştırması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Güllü'nün kızı Tuğyan duruşmada ağladı ama karar değişmedi! İşte savunması

Ağladı ama karar değişmedi! İşte Tuğyan'ın savunması
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek

Fon krizinde 214 isim tek tek tespit edildi! Devlet enselerinde
Ukrayna'da kan donduran görüntü! 74 yaşındaki kadını yere savurdu

Bunu yapan insan olamaz!
Kapıkule'de Türkiye'ye kaçırılmak istenen 67 canlı piton ele geçirildi

Türkiye'ye sokamadan yakalandılar! Sayı inanılmaz
Burak Yılmaz'dan Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'ye uyarı: Babamı bile tanımam

Cengiz Ünder ve Çağlar'ı şoke eden uyarı: Babamı bile tanımam
Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti

Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti
Güllü ve Erol Köse'nin ardından Sezen Taş! Üç ölümün ortak noktası: Yüksekten düşme

Güllü, Erol Köse, Sezen Taş... Üç acı ölümde aynı detay!
Melike Şahin anne oldu! İlk bebeğini kucağına aldı

Melike Şahin anne oldu