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Turkcell, Paris'te 'En Yenilikçi Optik İletim Ağı' Ödülünü Kazandı

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Turkcell, Network X etkinliğinde 'En Yenilikçi Optik İletim Ağı' ödülü ile ödüllendirildi. Şirket, güçlü altyapısı ve yenilikçi çözümleri ile ödülü almaya layık görüldü. Turkcell, sürekli gelişim ve yenilik odaklı projeleriyle teknoloji ve dijitalleşmeye öncülük etmeye devam ediyor.

Turkcell, Network X etkinliği kapsamında Paris'te düzenlenen ödül töreninde "En Yenilikçi Optik İletim Ağı" ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeni Nesil Optik Ağlar (NGON) etkinliğiyle birlikte gerçekleştirilen Network X'te, dijital iletişim dünyasındaki son gelişmeler ele alındı. 25 ülkeden 50'den fazla şirket temsilcisinin katıldığı ödül programında, Turkcell'in yenilikçi çözümleri ve güçlü altyapısı ödüle layık görüldü.

Turkcell'in ödül kazanmasındaki önemli etkenler arasında, şirketin sahip olduğu güçlü şebeke altyapısı öne çıkarken bu altyapı, şirketin müşterilerine sunduğu yüksek servis kalitesi ve kesintisiz bağlantı hizmetinin de temelini oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Çağrı Güngör, aldıkları ödülün, şirketin yeniliğe olan bağlılığının ve müşterilerine en iyi hizmeti sunma hedeflerinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Güngör, "Sürekli gelişim ve yenilik, her zaman projelerimizin temel taşlarını oluşturuyor. Ülkemizde teknoloji ve dijitalleşme alanındaki öncü uygulamaları, bu yenilikçi bakışla hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sadece yenilikçi teknolojilere yatırım yapmakla kalmayan Turkcell, aynı zamanda operasyonlarını daha verimli hale getirmek için şebeke altyapısıyla ilgili otomasyon süreçlerini de yenilikçi adımlarla güçlendiriyor. Böylece Turkcell, şebekede daha hızlı müdahale ve çözüm süreçleriyle müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarıyor. Otomasyon süreçleri sayesinde operasyonel maliyetler azaltılırken, müşterilere kesintisiz hizmet sunulması sağlanıyor.

Yeni nesil teknolojilerle ilgili çalışmalarına devam eden Turkcell, kuantum teknolojileriyle desteklenen güvenli veri iletim yöntemlerinin testlerini ve AR-GE çalışmalarını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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