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Turkcell, Network X Etkinliğinde 'Yılın En Yenilikçi OTN Ağı' Ödülünü Kazandı

Turkcell, Network X Etkinliğinde 'Yılın En Yenilikçi OTN Ağı' Ödülünü Kazandı
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Turkcell, Paris'te düzenlenen Network X etkinliğinde 'Yılın En Yenilikçi OTN Ağı' ödülünü kazanarak, güçlü şebeke altyapısının ve yenilikçi çözümlerinin uluslararası alanda takdir edildiğini duyurdu.

TURKCELL, Paris'te düzenlenen telekomünikasyon sektörünün önde gelen buluşmalarından Network X etkinliğinde, 'Yılın En Yenilikçi OTN Ağı' ödülünü kazandığını duyurdu.

Bu yıl NGON (Yeni Nesil Optik Ağlar) etkinliğiyle birlikte gerçekleştirilen Network X'te, dijital iletişim dünyasındaki son gelişmeler ele alındı. 25 ülkeden 50'den fazla şirketin katıldığı ödül programında, Turkcell'in yenilikçi çözümleri ve altyapısı, sektörün önde gelen platformunda tam not aldığını açıkladı.

Turkcell'in bu ödülü kazanmasındaki önemli etkenler arasında, şirketin sahip olduğu güçlü şebeke altyapısı öne çıktığı belirtildi. Bu altyapının, Turkcell'in müşterilerine sunduğu yüksek servis kalitesi ve kesintisiz bağlantı hizmetinin de temelini oluşturduğu vurgulandı.

Ödülle ilgili bir değerlendirme yapan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, "Bu ödül, çalışanlarımızdan diğer iş ortakları ve tedarikçilerimize kadar tüm ekiplerimizin, inovasyona olan bağlılığının ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunma hedefimizin önemli bir göstergesi. Sürekli gelişim ve yenilik, her zaman projelerimizin temel taşlarını oluşturuyor. Ülkemizde teknoloji ve dijitalleşme alanındaki öncü uygulamaları, bu yenilikçi bakışla hayata geçiriyoruz" dedi.

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Şirketten yapılan bilgilendirmede "Sadece yenilikçi teknolojilere yatırım yapmakla kalmayan Turkcell, aynı zamanda operasyonlarını daha verimli hale getirmek için şebeke altyapısıyla ilgili otomasyon süreçlerini de inovatif adımlarla güçlendiriyor. Böylece şebekede daha hızlı müdahale ve çözüm süreçleriyle müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarıyor. Otomasyon süreçleri sayesinde operasyonel maliyetler azaltılırken, müşterilere kesintisiz ve yüksek kaliteli hizmet sunulması sağlanıyor. Yeni nesil teknolojilerle ilgili öncü çalışmalarına devam eden Turkcell, kuantum teknolojileriyle desteklenen güvenli veri iletim yöntemlerinin testlerini ve Ar-Ge çalışmalarını da sürdürüyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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