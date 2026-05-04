TÜRKAK "Antik Çağdan Günümüze Parfüm Atölyesi" etkinliği düzenledi

Uluslararası Koku Uzmanı ve Denetçisi Bihter Türkan Ergül: - "İlk olarak Anadolu koku kültürünü anlattık, daha sonra katılımcılarla Anadolu koku kültüründe Antik Çağ ve Osmanlı'ya ait formülleri organize ettik"

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından "Antik Çağdan Günümüze Parfüm Atölyesi" etkinliği gerçekleştirildi.

TÜRKAK'tan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte, eğitmenler Anadolu koku kültürünün yolculuğunu ve parfüm yapımındaki noktaları aktardı.

Etkinlikte, Koku Akademisi eğitmenlerinden Selçuk Nergiz, Sefa Ertaş, Esma Özkan ve Rıfat Dalkıran, katılımcılara parfüm yapımındaki noktaları aktardı, tecrübelerini paylaştı.

Eğitmenler, katılımcılara parfüm akort etmekle parfüm akort ederken kokuda üst notayla alt notanın önemini anlatırken, Anadolu koku kültürüyle ilgili tarihi bilgiler de paylaştı.

Rıfat Dalkıran'ın, Burdur Gülü ve kullanımıyla ilgili bilgilendirme yaptığı etkinlikte, Esma Özkan da Türkiye'de bulunan lavantaların özelliklerini katılımcılara aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKAK bünyesinde Uluslararası Koku Uzmanı ve Denetçisi olarak görev alan Bihter Türkan Ergül, organizasyonu gerçekleştirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, etkinlikte ilk olarak Anadolu koku kültürünü anlattıklarını, daha sonra katılımcılarla Anadolu koku kültüründe Antik Çağ ve Osmanlı'ya ait formülleri organize ettiklerini kaydetti.

Katılımcıların, organizasyonda parfüm tasarlama deneyimi yaşadığını aktaran Ergül, "Anadolu koku kültürünü geçen haftalarda Paris'te anlatmıştık. Şimdi de Külliye'de anlattık. Gerçekten içlerinde çok iyi parfüm yapan katılımcılar vardı." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu etkinliği, ülkenin en yüksek makamında gerçekleştirmenin önemli olduğuna işaret eden Ergül, Anadolu koku kültürünün, Osmanlı, Selçuklu, Mezopotamya, Hitit, Mısır, Asur, Roma ve Bizans'taki koku yolculuğunun, katılımcılar tarafından çok büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Ergül, geçen ay Paris Parfüm Haftası 2026'ya (Paris Perfume Week) katıldıklarını belirterek, halihazırda da Anadolu koku kültürünün yolculuğunu anlattıklarını ve Burdur'un endemik bitki türlerini içeren dört farklı kokuyu uluslararası parfümörlerin beğenisine sunduklarını kaydetti.

İki etkinliğin, kendileri ve Anadolu koku kültürünün tanıtımı için önemli olduğunu vurgulayan Ergül, gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını, benzer etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir
