Turka'dan Araç Muayene Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm

Turka'dan Araç Muayene Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de araç muayene hizmetlerini yeniden tasarlayan Turka, yerli ve milli teknolojilerle otomasyona dayalı bir yapı kurmayı hedefliyor. 2027'de devralacağı sistemle daha hızlı ve verimli hizmet sunmayı planlıyor.

Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde bir dönüşüm başlatmayı hedefleyen Turka, yerli ve milli teknoloji çözümleriyle süreci yeniden tasarlayacak. Bu amaçla çeşitli firmalarla 3 milyon doları aşan anlaşmalar yapılırken bilgi teknolojileri ve iş geliştirme ekipleri de donanım ve yazılım altyapıları için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yeni nesil araç muayene vizyonuyla yola çıkan Turka Araç Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş., araç muayene kültürünü daha da geliştirerek otomasyona dayalı bir yapı kurmak için teknoloji yatırımlarına devam ediyor. Şirket, 15 Ağustos 2027'den itibaren sistemi devralarak 2027-2047 döneminde sürecin daha hızlı, verimli ve insan odaklı olarak devam etmesini hedefliyor.

Kuruluş aşamasından itibaren dijitalleşmeyi temel ilke edindiklerini vurgulayan Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, kurumsal kaynak yönetimi uygulamaları için gerekli satın alma süreçlerini kısa sürede tamamladıklarını belirtti. Salman, "Kurumsal çözümler kapsamında bugüne kadar çeşitli firmalarla 3 milyon doları aşan anlaşmalar imzaladık. Aynı zamanda bilgi teknolojileri ve iş geliştirme ekiplerimiz, gelişmiş araç muayene ekipmanlarıyla uyumlu donanım ve yazılım altyapıları üzerinde yoğun Ar-Ge çalışmaları yürütüyor" dedi.

Müşteri deneyimini dijitalleştirmeyi, sıfır atık ve kağıtsız süreçlere geçmeyi hedeflediklerini belirten Salman, bu doğrultuda farklı firmalarla iş birlikleri ve planlama çalışmalarına başladıklarını da sözlerine ekledi.

Yerli ve milli çözümlere öncelik veriliyor

Kurumsal mimariden iş akış süreçlerine, kullanılacak donanımlardan hizmet altyapılarına kadar her alanda yerli ve milli çözümlere öncelik verilen şirkette kullanılacak teknolojilerde de bu yaklaşım sürdürülüyor.

Turka proje ekibinin bulut tabanlı sistemlerden veri analitiğine, yapay zeka destekli iş akışlarından güvenli ödeme altyapılarına kadar geniş bir teknoloji yelpazesi üzerinde çalıştığını söyleyen Salman, "Tüm bu yatırımlar sayesinde araç sahiplerine daha şeffaf, daha hızlı ve daha güvenilir bir muayene deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Şirket olarak yalnızca araç muayene hizmeti sunan bir marka olmayacağız. Teknolojiyle dönüşen ve sektörü dönüştüren bir oyuncu olarak önümüzdeki dönemde hem kullanıcıların hem de teknoloji dünyasının dikkatini çekmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bangladeş'in başkenti Dakka'da savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Savaş uçağı okul kampüsüne düştü, çok sayıda ölü var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'deki iddialara sert tepki: Tek bir açıklaması var, o da imam hatip düşmanlığı

Erdoğan'dan LGS iddialarına sert tepki: Tek bir açıklaması var...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor

Erdoğan'dan çok konuşulacak süreç mesajı! İlk kez böyle konuştu
Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü

Cenaze törenine damga vuran görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceği iddialarına noktayı koydu

"Oraya ziyaretim söz konusu değil, onları devlet olarak görmüyoruz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 52 yıllık anlaşma bitiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 52 yıllık anlaşma bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.